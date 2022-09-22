مايا دياب… بإطلالة جريئة فى أحدث جلسة تصوير باللون الاحمر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كعادتها، أطلت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية مايا دياب بشكل جريء ولافت للأنظار في أحدث صور شاركتها مع جمهورها.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة صور من آخر جلسة تصوير خضعت لها أثناء وجودها في قطر.

وظهرت مايا في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستاناً مثيرًا باللون الأحمر، وكشفت عن جزء كبير من ساقيها مستعرضة رشاقتها وقوامها الممشوق، وانتعلت حذاءً كلاسيكيًا بنفس لون الفستان ليمنحها مزيد من التألق.

ورغم أنها لم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، لكن لون بشرتها البرونزي جاء ملائماً للون الذي ارتدته، وجمعت خصلات شعرها الأشقر بطريقة مميزة، وأضافت بعض الإكسسوارات البسيطة لتمنحها لمسة جمالية أنيقة.

وعلقت مايا على الصور قائلة: “هل يمكنك تخمين الرقم الذي أحمله؟ قد يكون رقم الحظ الخاص بك”، وفور نشر الصور أبدى كثيرون إعجابهم بتلك الإطلالة المثيرة.