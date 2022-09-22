نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبرى …تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير، وهو ما ظهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار بلوك كلاسيكي أنيق، من داخل سيارة فارهة، وحرصت على الظهور بميك أب يبرز جمال ملامحها وعينيها.

تعاقدت ياسمين صبرى على مسلسل جديد منذ أيام وهو سيناريو جديد ستخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وستعلن ياسمين صبري عن مؤلف ومخرج المسلسل خلال الفترة المقبلة؛ وعن موعد بدء تصوير المسلسل.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.