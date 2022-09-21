لاميتا فرنجيه… فى اقوى إطلالة لها على الاطلاق بفستان مثير شبه عاريه .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية على الجمهور بإطلالة جديدة وذلك من خلال مشاركتها لمجموعة من الصور الجديدة التي وثقتها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، حيث اختارت لاميتا ثوبا غريبا للسباحة واستعرضت رشاقتها من خلاله ما وضعها في خانة التساؤلات حول اختيار هذا الثوب.

وكانت قد نشرت فرنجية مؤخرا، مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بإطلالة رياضية خطفت الأنظار، وأثناء وقوفها بالقرب من البحر وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، قررت تصوير مقطع فيديو ظهر فيه مدربها الشخصي وهو يحملها ويركض، بهدف نشر فيديو كوميدي.