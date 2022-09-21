نسرين طافش… بإطلالة ساحرة فى اخر ايام الصيف عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهى فصل الصيف رسميا، ولكن يبدو أن النجمة نسرين طافش ترفض ذلك، فهي مازالت تستمتع بما تبقى من دفء الجو بارتداء فساتين صيفية خفيفة.

نشرت نسرين طافش فستانا بطبعات ورود صغيرة باللون الآزرق، وجاء بتصميم حمالات رفيعة Spaghetti dress.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “تحلى بالايمان بفكرة أن كل شيء يحدث لصالحك ☘️”.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

كما ظهرت وهي تطعم البط وتسير وسط الطبيعة.

نسرين طافش

نسرين طافش

وكانت نسرين طافش فاجأت جمهورها في بداية يوليو الماضي، بزواجها ونشرت صورة ليدها وهي في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج، وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: “جمع الله ما بينهما، أتمنى من الله، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد” وكتبت نسرين طافش في الهاشتاج أنها تزوجت حديثا، ونعتت زوجها بتوأم روحها.

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