ياسمين الخطيب … واطلالتها الجريئه المثيره للجدل .. شاهد الان بالصور

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه توب مكشوف وجريء باللون الأسود، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وظهرت ياسمين الخطيب أيضًا، ببنطال أسود مع جاكيت بنفس اللون ونسقت معهما توب مقلم ، وانتعلت حذاء بكعب عالي لإكمال ظهورها.

وتحرص ياسمين الخطيب، على ارتداء الملابس الأنيقة والجريئة والناعمة التي تكشف عن جمالها وأناقتها.

وإليكم صور ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب