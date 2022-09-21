نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي …تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير بإطلالة ساحرة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت النجمة هيفاء وهبي علي مشاركة متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور مرتدية فستان مجسم باللون الازرق، وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي ماكياج جذاب، يتماشى مع لون بشرتها ونال إعجاب متابعيها.

كشف صناع فيلم ” أشباح أوروبا” للنجمة هيفاء وهبي، عن موعد طرحه في السينمات بعد عده تأجيلات، حيث نشروا البرومو للفيلم.

وسيطرح الفيلم في السينمات ابتداء من غد الأربعاء 21 سبتمبر، وذلك بعد أنباء عرضه على منصة .. شاهد الان.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية