نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لاميتا فرنجيه… تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت اللبنانية لاميتا فرنجية، انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت لاميتا فرنجية في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت شورت لبني مع تي شيرت بنفس اللون و ذا أكمام طويلة قصيرة ولا يحمل التصميم أي تطريزات، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، نالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت لاميتا فرنجية على خصلات شعرها الاسود الأنسيابي المنسدلة على ظهرها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

جدير بالذكر أن اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.