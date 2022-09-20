بعد تصدرها التريند… ما لا تعرفه عن سما المصري .. شاهد الان

تصدرت اسم الراقصة سما المصري مؤشرات البحث الشهيرة ” جوجل “، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها الإعلامي تامر أمين عنها في برنامج ” العنيدة ” على قناة الشمس.

سما المصري

“كان حلم عمري ارتبط بيها”.. تامر أمين يتحدث عن سما المصري

صرح الإعلامي تامر أمين حول العديد من الأمور والشائعات التي تداولت حوله في الفترات الأخيرة، ومنها شائعة رغبته في الارتباط بسما المصري، حيث علق على هذا الأمر ساخرًا: ” كان حلم عمري ارتبط بسما المصري بس هي رفضتني، أنا بشتغل وبكون نفسي طول عمري بس مرضيتش بيا، عشان مش مستواها، أنا إيش وصلني “.

وردًا على سؤال طرحته المذيعة حول ما تداول قائلة: “ كنت بتخرج مع سما المصري زي ما خرجت وقالت ؟ ” ليجيب عليها الآخر، قائلًا: “أنا بخرج معاها، عايز حد شافني معاها، في أي طريق بلاش في مكان، لما نزلت سما فيديو ليا بعد الهجوم عليها الكل ضحك عليها، عشان مفيش حد يصدق اللي بتقوله عني، أنتِ عاقلة أنتي بتقولى إيه … عيب، أكون معاها فين ده كلام لا، هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد”.

الإعلامي تامر أمين

من هي سما المصري؟

سما المصري هي راقصة مصرية وممثلة ومغنية، أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب وتربية، ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته، ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة “ التسويق ” واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

سما المصري

بداية دخولها إلى مجال الفن

كما عملت في بدايتها كمذيعة بقناة “المحور” الفضائية بعد تخرجها من الجامعة، لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

قامت بإنتاج أول كليباتها وهو “منفسن” من إخراج سامح عبد العزيز، وبعد ذلك شاركت آخرين في حفلاتهم مثل ” مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة “، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان “يا أحمد يا عمر” ضمن أحداث فيلم “مجانين نص كوم”، والذي كان سببا في شهرتها سبب جدلًا كبيرًا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة.

سما المصري

أبرز أزمات سما المصري

أثارت سما المصري الجدل في عام 2019، وذلك عقب إعلانها عن ترشحها في الإنتخابات البرلمانية، إلا أن المحكمة الإدارية قامت بإستبعادها وذلك بناءًا على عدم تحليها بالصفات الحميدة اللازمة.

سما المصري

أزمتها مع المستشار مرتضى منصور

يعد خلافها مع المستشار مرتضى منصور، من أبرز الخلافات واشدها في حياة سما المصري، وذلك بعدما أذاعت أغنية سخرت فيها منه، مما دفعها في نهاية الأمر إلى الحبس ستة أشهر، ودفع كفالة بقيمة ألف جنيه وغرامة نحو 10 آلاف جنيه.

سما المصري ومرتضى منصور

أزمة سما المصري مع شيرين عبد الوهاب

اشتعلت أزمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عقب سخريتها منها خلال إحيائها حفلة في لبنان، حيث قامت بغناء أغنية ” ماشربتش من نيلها ” بناءًا على طلب الجمهور، لتعقب سما المصري عقب الانتهاء من الغناء، قائلة: “هيجي لك بلهارسيا “.