نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كنزى عمرو دياب… تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة من الجدل أثارتها كنزى أبنة الفنان عمرو دياب بعد نشرها لمجموعة من الصور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهرت كنزى فى الصور بمجموعة من الملابس المثيرة، بالإضافة إلى ارتدائها بنطلون بنفس لون جسمها مما جعل البعض يظن أنها لا ترتدي البنطلون كما فعلت من قبل شقيقتها نور فى الصور الشهير لها.

وكانت شقيقتها الكبرى نور قد أثارت الجدل بإطلالة مشابة عندما طرحت صور على صفحتها بملابس قصيرة للغاية مما جعل الكثيرين يسخرون من إطلالتها مؤكدين أنها نسيت ارتداء البنطلون.

وأثارت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، ضجة، بصورتها بالمايوه البكيني. تعرضت كنزي لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب نشرها لإطلالتها أثناء قضاء عطلتها الصيفية علي شاطئ البحر.

تألقت كنزي دياب في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بمايوه بكيني مما منحها إطلالة جريئة، وتركت خصلات شعرها الأشقر الكيرلي المنسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ناعما مما كشف عن جمالها.

الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان “من 6 ل 9” وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري ، وتصوير فوتوغرافي كريم نور. ومن ناحية أخرى احيا عمرو دياب حفل كأس سوبر ملعب لوسيل بالدوحة بين الزمالك والهلال السعودي يوم ٩ سبتمبر الجاري.