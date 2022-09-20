تامر أمين… يكشف حقيقة قضائه سهرات خاصة مع سما المصري .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الإعلامي المصري ​تامر أمين​ حقيقة كل ما انتشر حول وجود علاقة تجمعة بالفنان المصرية ​سما المصري​.

وقال تامر أمين، خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ضمن برنامج “العنيدة”: “هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد”. ونفى تامر أمين ان يكون قد قضى سهرات خاصة مع سما المصري.

ووجهت مقدمة البرنامج سؤال لـ تامر أمين وقالت له : “مطلبتش منها تكونوا مع بعض وكده” فرد هو: “انتي عاقلة .. انتي بتقولى ايه عيب، أكون معاها فين ده كلام لا”.