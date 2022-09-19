مذيعه شهيره تثير الجدل بإطلالتها الجريئة على البحر بفستان جريء .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت المذيعة اللبنانية هيلدا خليفة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على إحدى الشواطئ.

ظهرت هيلدا خليفة في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مشكوفة واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، واتسم بأنه جمع بين اللون البني و الأبيض مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت هيلدا خليفة حذاء صيفي مسطح، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة، و نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت المذيعة هيلدا خليفة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.