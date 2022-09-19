مى عز الدين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت النجمة مي عز الدين بإطلالات صيفية أنيقة ومتجددة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا بعد ابتعادها لفترة عن مشاركة متابعيها بصور تم التقاطها لها بطريقة احترافية.

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وارتدت مي في مجموعة من الصور جمبسوت باللون الأسود من دون أكمام وتميّز بالشراشيب المتلألئة في القسم الأعلى مع بنطال بسيط من الأسفل وتمكنت من خلاله استعراض رشاقتها ونحافتها الملفتة.

ونسقت مع الجمبسوت قبعة سوداء يتدلى منها نفس الشراشيب وقفازات يد طويلة باللون الأسود أيضاً، وبدت مي في غاية الجمال بمكياج خفيف اعتمدت فيه على الألوان النيود الهادئة واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

كذلك ارتدت النجمة المصرية إطلالة ثانية عبارة عن ثوب أصفر طويل وواسع مع حزام يبرز الخصر، وجاء من دون أكمام وبظهر مكشوف مع كاب طويل يتطاير من الخلف.

ونسقت مع الفستان الأنيق اكسسوار ذهبي مميز زينت فيه شعرها الطويل، الذي تركته ينسدل خلف ظهرها مع مكياج بألوان ترابية هادئة.

واختارت مي اطلالاتها من مجموعة Temraza، ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بنحافتها واناقتها وتغزلوا بجمالها، متمنيين ان تعود أكثر قوة الى الساحة الفنية وان تكون اكثر نشاطاً في الايام القادمة.