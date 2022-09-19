نرمين الفقي… جميلة الجميلات تبهر المتابعين بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة نرمين الفقي، عن صور جديدة لها من حضور أحدث المناسبات الإجتماعية التي حضرتها.

ونشرت نرمين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “ألف مبروك.. ربنا يسعدكم، مريم ويوسف، فرح جميل، سهير جودة صديقتي الغالية، ربنا يفرح قلبك وتشوفي ولاد ولادهم”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “إيه القمر ده”، “قمراية منورة”، “الجمال عدى الكلام”، “جميلة الجميلات”، “عسل”، “الجميلة”.

المناسبة شهدت حضور عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني، والمشاهير في مجال الرياضة والإعلام، بينهم الفنانة إلهام شاهين والفنان علي الحجار، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ليلى علوي، وهي حفل زفاف ابنة الكاتب محمد هاني والمذيعة سهير جودة.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

“الكبير أوي 6” من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.