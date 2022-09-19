فيفى عبده… بوصلة رقص جديده من فات قديمه تاه بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بفيديو جديد لها من الساحل الشمالي.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو بفستان فوشيا اللون مكشوف الأكتاف وهى ترقص على أغنية بهاء سلطان الجديدة “دلوقتي عجبناكو”.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية بهاء سلطان الجديد”.

يذكر أن فيفي عبده شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل “شغل في العالي”.

ومسلسل “شغل في العالي”، من بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.