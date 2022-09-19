ميرهان حسين… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

خضعت الفنانة ميرهان حسين لأحدث جلسات التصوير التي شاركت بها متابعيها بأحدث إطلالتها أثناء قضاء عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام”.

ظهرت ميرهان حسين بإطلالة مثيرة وساحرة، حيث ارتدت فستانًا يضم العديد من الألوان المختلفة “الأبيض والأحمر والأزرق” وينتمي إلى قصة الv، مصمم من قماش الستان “فضفاض”

بدون أكمام، مما عكس قوامها الممشوق وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، اختارت جمع خصلات شعرها بتسريحة جذابة، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج لتبرز جمال ملامحها الطبيعية مرتكزا الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.