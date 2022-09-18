صبا مبارك…تستعرض أنوثتها بإطلالة صيفية جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت صبا مبارك، صورة جديدة وجريئة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة صيفية .

وتألقت صبا مبارك، بتوب مكشوف البطن باللون الأبيض ومنقوش بنقشات بسيطة باللون الرمادي، ونسقت معه جيب فوق الركبة بنفس النقشة لتكشف جمالها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت صبا مبارك في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء.

كما اختارت صبا مبارك، ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الناعمة والبسيطة التي تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف صبا مبارك، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع مجموعة بسيطة من الأساور في اليد لإكمال ظهورها.