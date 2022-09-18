منه فضالي… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - من عطلتها الصيفية شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بعدة صور جديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور”إنستجرام”.

وقد ظهرت الفنانة منة فضالي مرتدية كاش مايوه بلون أصفر جرىء علي الشاطئ و قد قام الكثير من متابعيها بالتفاعل معها ببعض العبارات الرقيقة “سيدتى الجميلة “ ”السلطانة “.

أما عن شعرها فقد قمت برفعه بتربون بنقوشات الورود لتقوم برفع شعرها الأشقر القصير مما جعلها تخطف أنظار متابعيها.

نسقت الفنانة منة فضالي نضارة شمسية باللون الأسود وبعض الأكسسوارات الفسفورية الرقيقة التي جاءت ألوانها متناغمة مع إطلالتها .

وأختارت منه عبارة قامت بنشرها مع إطلالتها لاقت تفاعل من متابعيها وهي “لايعني أحد شعورك تجاهك سوى نفسك ”.