ميرهان حسين… تتصدر التريند بإطلالات جريئة .. شاهد الان

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشر البحث الشهير “جوجل ” في الساعات الأخيرة، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة في برنامج “عرب وود”، التي كشفت خلالها عن تلقيها الكثير من عروض الزواج بعد نشرها لصورها الجريئة خلال تواجدها في البحر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها الفنانة ميرهان حسين مؤشر البحث الشهير “جوجل”، بل تصدرت كثيرًا في الآونة الأخيرة بسبب إطلالاتها الفريدة والجريئة، وفي السطور التالية يرصد لكم “الفجر الفني” أبرز الإطلالات الجريئة لها التي جعلتها تتصدر التريند مؤخرًا.

جامبسوت جرئ.. ميرهان حسين تريند على “جوجل” بسبب إطلالاتها في الجونة

أطلت الفنانة ميرهان حسين على سجادة الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، بإطلالة جريئة مما تصدرت محرك البحث “جوجل”، حيث ارتدت جمبسوت كحلي اللون مع فتحة ساق طويل، مع وجود فتحات من جانبي البطن، مع فتحة صدر واسعة وطويلة.

إطلالة ميرهان حسين على الريد كاربت في الجونة

بمايوه فوشيا.. ميرهان حسين تركب التريند على ” جوجل “

تصدرت الفنانة ميرهان حسين مؤشرات البحث الشهيرة ” جوجل “، وذلك بعدما شاركت جمهورها عن صورها وإطلالتها الجديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام “.

حيث ظهرت في الصور بإطلالة جريئة مكونة من مايوه باللون الفوشيا مع كاش مايوه برتقالي.

ميرهان حسين أثناء قضاء عطلتها الصيفية

بهوت شوت جرئ في العالمين.. ميرهان حسين تواصل تصدرها للتريند

وكذلك أيضًا تصدرت ميرهان حسين مؤشرات “جوجل”، وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على “الإنستجرام”، وذلك أثناء قضاء عطلتها في العالمين، حيث ارتدت شورت قصير وجاكيت من الجينز، هذا بجانب حذاء من ماركة GOLDEN GOOSE، وحقيبة مصمم بها ساعة رملية HourGlass من العلامة التجارية Balenciaga.

ميرهان حسين أثناء قضاء عطلتها في العالمين

مايوه أحمر.. يضع ميرهان حسين في ورطة

تعرضت ميرهان حسين لهجوم شديد، وذلك بسبب إطلالة جريئة لها عبر حسابها الشخصي على ” الإنستجرام “، حيث ظهرت صورة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية مايوه باللون الأحمر مع كاش مايوه بألوان متعددة دون مكياج، مما تسببت تلك الإطلالة في غضب البعض.