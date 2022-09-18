بدون ذرة حياء فيفي عبده ببدلة رقص مثيرة للغاية ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - فيفي عبده صاحبه الاثاره والمتعه دائما عايز تستعرض المثير للغايه ولكن هذه المره ظهرت وهي ترتدي بدله رقص مثيره للغايه مكشوفة الصدر مما جعلت الجمهور ينجذب نحوها بطريقه كبيره

حيث قامت برقصه اثاره الشباب وهي ترقص وتتمايل بطريقه جريئه للغايه وتقضي الفنانه فيفي عبده الإجازة الصيفيه في الساحل الشمالي مع ابنتها دائما ما تظهر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره عن حياتها الشخصيه.

ظهرت صوره لها على موقع انستغرام وترتدي فستان باللون الفوشيا مكشوف الكتفين مستعرضه في جزء كبير من جسدها العاري ورشاقتها واناقتها اللهم اجعلها وهو مجعلها ظاهره بشكل تماما على الساحه الفنيه وكذلك نال على اعجاب عدد كبير من المتابعين بظهورها بهذه الطريقه اللافته للانظار.