ساره سلامه… تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الفنانة سارة سلامة، لوصلة غزل عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، بعدما نشرت صورًا جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وانهالت التعليقات من الجمهور، على الصور حيث عبروا عن إعجابهم بجمال ملامحها وشياكتها وأناقتها، مؤكدين أنها أحد الفنانات اللاتي يملكن أنوثة حقيقة، مطالبينها بزيادة نسب مشاركاتها في الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتألقت سارة سلامة، في جلسة التصوير بإطلالة جريئة و ملفتة، حيث ارتدت قميص أبيض شفاف طويل ذا أكمام طويلة.

وتزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و زادت من جاذبيتها و أناقتها، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.