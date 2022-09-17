ناديه الجندي… بإطلالة صيفية جريئة تشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت نادية الجندي في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالألوان المبهجة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

وانتعلت نادية الجندي حذاءً رياضيا مسطحا باللون الأبيض، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.