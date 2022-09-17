ماغى بو غصن… بوصلة رقص جديده وفستان قصير تشعل مواقع التواصل فى عيد ميلادها بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بعيد ميلادها مساء أمس مع عدد من أصدقائها.

وشاركت ماجي بو غصن جمهورها بصور من جلسة تصوير قامت بها احتفالا بعيد ميلادها.

في جلسة التصوير الأولى ظهرت بفستان بكتف واحد من Elisabetta Franchi سعره 362 يورو، أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري.

ماجي بو غصن بفستان من Elisabetta Franchi

وفي جلسة تصوير ثانية اختارت فستانا قصيرا لامعا من تصميم أنطوان قارح، وتركت شعرها ينسدل مجعدا على كتفها.

جلسة تصوير أحتفالية لماجي بو غصن بمناسبة عيد ميلادها

وبالطبع حضرت حفل عيد ميلاد ماجي بو غصن صديقتها الفنانة نوال الزغبي التي غنت رورقصت معها احتفالا بعيد ميلادها.

ماجي بو غصن بفستان قصير لامع

كما حضر عيد الميلاد عدد من النجوم اللبنانيين منهم وسام صباغ، باسم مغنية وورد الخال وكارمن لبس.

آخر أعمال ماجي بو غصن كان مسلسل للموت 2

وظهرت ماجي بو غصن في فيديوهات من الحفل وهي ترقص إلى جانب راقصة شرقية على أنغام “أركب الحنطور” لأمينة.

وتجمع ماجي بو غصن ونوال الزغبي صداقة كبيرة وسبق وقدمت نوال الزغبي تترات مسلسلات ماجي، كما تظهر معها في أغلب المناسبات.

ماجي بو غصن ونوال الزغبي

يذكر أن آخر أعمال ماجي بو غصن كان مسلسل “للموت 2” وشاركها في بطولته دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، أحمد الزين، بديع أبو شقرا تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

لا يفوتك: في تحليل النغمات مع عمك البات – سميرة سعيد تغير جلدها للمرة المليون .. عملت ايه في أغنية “كرباج”؟

حمل آبلكيشن FilFan … و(عيش وسط النجوم)