ساميه الطرابلسي… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تالقت الفنانة سامية الطرابلسي، فى صوراً جديدة نشرتها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سامية الطرابلسي بإطلالة جريئة مرتديه فستان موف قصير مكشكش بصيحة الكتف الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها الاسود تنسدل على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت سامية الطرابلسي مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الترابية، وأبرزت جمال عينيها بالكحل والرموش ؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الفاقع.

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسي فيلم “تماسيح النيل” بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وشاركت سامية الطرابلسي فى رمضان المنقضي بمسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.