درة … تخطف قلوب المتابعين بجمالها الصارخ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة درة زروق “التونسية” قلوب متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ظهرت درة باطلالة جذابة وساحرة كعادتها، حيث انها ارتدت بنطال باللون “الاسود” ونسقت معه بلوزة باللون “الابيض”، بدون اكمام مكشوفة من منطقة الظهر وانتعلت حذاء باللون الاسود مرصع باللؤلؤ، مما

ابرز قوامها الممشوق وجمالها.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الناعمة منسدلة فوق كتفيها، ووضعت لمسات صاخبة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها مع الكحل والماسكرا السوداء ولون احمر في الشفاه.