ياسمين عز … تتصدر التريند بإطلالة جريئة وفستان مكشوف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدّر فستان ياسمين عز الجريء محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بالرغم من أنه ليس جديداً، إلا أنه نال الكثير من التعليقات.

فستان ياسمين عز الجريء

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة عمرها 3 سنوات للإعلامية المصرية ومقدمة برنامج “كلام الناس” ياسمين عز بفستان وصفه كثيرون بالجريء. والسبب وراء انتشار الصورة هو اعادة تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت ياسمين عز في هذه الصورة بشكل مغاير قليلاً لما تبدو عليه اليوم. فبدا شعرها طويلاً ومائلاً للون الأشقر، فضلاً عن أن ملامح وجهها كانت أقلّ عرضة لعمليات التجميل من خلال شفتيها الأكثر رقّة ممّا تبدوان عليه اليوم.

وليست المرة الأول التي ترتدي فيها ياسمين فساتين قصيرة وجريئة، كما أنها تنشر صورها هذه عبر صفحتها على انستقرام.