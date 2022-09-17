نيكول سابا… تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نيكول سابا الانظار فى جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها وجمالها.

وأثارت نيكول سابا، الجدل، من خلال ظهورها باطلالة صيفية جريئة ومثيرة تبرز انوثتها، مرتدية فستانا مكشوفا ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعمًا؛ ليتماشى مع لون بشرتها، واختارت احمر شفاه باللون النود الناعم.

طرحت الفنانة نيكول سابا​ أغنية جديدة تحمل اسم “وطني الجمال”، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

ونشرت نيكول سابا​ صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “انستجرام”، وعلقت على الصورة كاتبة: “اسمعوا أغنيتي الجديدة وطني الجمال على قناتي بـ يوتيوب”.

وتابعت: “كلمات والحان وتوزيع زوجي، تحية لأرواح كل الشهداء يلي سقطوا بانفجار ٤ آب وتحية لوطني لبنان، وطن الجمال والحرية”.

ردت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ، على الانتقادات التى وجهت إلى أغنيتها الجديدة “سمك القرش”، بعدما قامت بطرحها على طريقة الفيديو كليب.

وقالت سابا ، فى تصريحات تليفزيونية: الدنيا أذواق، ومن المهم بالنسبة للفنان أن يقدم نوعية جديدة من الموسيقي حتى يصل إلى شرائح مختلفة من الجمهور .

وتابعت قائلة: كليب سمك القرش تعرض للكثير من الازمات سواء خلال فترة تصويرها أو بعد طرحها، حيث قمنا بحذفها وإعادة طرحها مرة أخرى بسبب مشاكل تقنية.