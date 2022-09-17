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نرمين الفقي… بتصريح مثير للجدل” نفسى فى حد يقولي بحبك”.. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الفنانة نرمين الفقي ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها المثيرة قائلة: نفسي في حد أقوله بحبك.

وتتميز  الفنانة نرمين الفقي ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من صور   الفنانة نرمين الفقي .

وقالت نرمين الفقي، لـ كاميرا “عرب وود”: عايزة راجل بمعنى الكلمة، راجل أعتمد وأتسند عليه .. راجل محترم ويحتويني، نفسي أرتبط براجل أقدر أقوله أنا بحبك”.

 

وتابعت قائلة: أنا لغاية دلوقتي ما قولتش لحد بحبك خالص، أنا عايزة راجل أحس إن ده أماني وسندي في الحياة،ويقوِّيني ويكبَّرني، حتى لو الواحد وصل لحته معينة في شغله، أو في حياته يكون هو في ضهري، وحماية بجد ليا”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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