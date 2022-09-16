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كيم كارداشيان… بالملابس الداخليه على السرير .. شاهد الان قبل الحذف

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ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت نجمة التليفزيون كيم كاردشيان بعد انفصالها بالعديد من الإطلالات المثيرة.

وكان آخر ظهور كيم كاردشيان المثيرة الجدل بشكل كبير وذلك خلال ظهورها علي ستوري الانستجرام من غرفة نومها .

وتألقت كارداشيان ، 41 عامًا، بصور مثيرة وأنيقة وهي تجلس علي السرير بأطلالة بيضاء وتشاركها الصورة بعض صديقتها .

ارتدت نجمة الواقع كيم كاردشيان توب ابيض وتغطي باقي جسمها بالبطانية وتظهر اكتافها .

أما عن الناحية الجمالية ظهرت بدون مكياج وتسريحة شعر غير متكلفة مع مانكير باللون الابيض. .

وقد اثارت كيم كاردشيان الجدل بشكل كبير بعد عمليات التجميل التي غيرت من ملامحها واليكم صور كيم كاردشيان .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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