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نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيم كارداشيان… بالملابس الداخليه على السرير .. شاهد الان قبل الحذف على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت نجمة التليفزيون كيم كاردشيان بعد انفصالها بالعديد من الإطلالات المثيرة.
وكان آخر ظهور كيم كاردشيان المثيرة الجدل بشكل كبير وذلك خلال ظهورها علي ستوري الانستجرام من غرفة نومها .
وتألقت كارداشيان ، 41 عامًا، بصور مثيرة وأنيقة وهي تجلس علي السرير بأطلالة بيضاء وتشاركها الصورة بعض صديقتها .
ارتدت نجمة الواقع كيم كاردشيان توب ابيض وتغطي باقي جسمها بالبطانية وتظهر اكتافها .
أما عن الناحية الجمالية ظهرت بدون مكياج وتسريحة شعر غير متكلفة مع مانكير باللون الابيض. .
وقد اثارت كيم كاردشيان الجدل بشكل كبير بعد عمليات التجميل التي غيرت من ملامحها واليكم صور كيم كاردشيان .