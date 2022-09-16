على طاولة البلياردو.. لاميتا فرنجية تتحدى سما المصري في جلسة تصوير جذابة .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - تحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وظهرت لاميتا فرنجية وهي تمارس رياضة البلياردو بإطلالة مثيرة ترتدي تى شيرت باللون الأبيض مع جيب مجسم وقصير، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلا وراء ظهرها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة.



جدير بالذكر أن اللبنانية لاميتا فرنجية شاركت فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع النجم تامر حسنى ، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.



وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.