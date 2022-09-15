شاهد .. تاتو مثير للجدل على جسد ندى الكامل ومتابع: لمي لحمك

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 15 سبتمبر 2022 08:37 مساءً - على الرغم من انفصالها عن زوجها السابق أحمد الفيشاوي منذ ما يقرب من عام، إلا أن ندى الكامل أثارت الجدل على طريقته بسبب الوشوم التى ظهرت على جسدها فى أحدث فيديو قامت بنشره على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وظهرت ندى الكامل طليقة الفيشاوي فى أحدث ظهور داخل إحدى صالات الجيم وظهر على جسدها العديد من التاتوهات المثيرة، وهو ما تسبب فى تشبيه البعض بينها وبين أحمد الفيشاوي والمعروف بأنه أكثر فنان داخل الوسط الفني قام بعمل تاتوهات على جسده.