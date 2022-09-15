هانى شاكر… لمعجبه تقوم باحتضانة وتقبيله انتى بتعملى ايه بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - موقف طريف تعرض له هاني شاكر أمام زوجته نهلة توفيق التي ترافقه إلى سوريا الذي يحيي فيها حفلين غنائيين الليلة وغدًا الجمعة 16 سبتمبر في دار الأوبرا برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي السياحة والنقل.

وفي التفاصيل، شاركت بوسي شلبي فيديو يظهر قيام احدى المعجبات باحتضان هاني وتقبيله أمام زوجته، وهاني قال لها ممازحًا “بتعملي إيه”.



بوسي ردّدت بالفيديو أيضًا “كفاية كده يا ميادة.. يا ميادة عيب كده مراته واقفة، البوس ممنوع يا ميادة..هنجيب المأذون”، إلا أن المعجبة التي اسمها ميادة استمرت باحتضان هاني.