جنات … بإطلالة ملائكية تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة جنات، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة لافتة.

وتألقت جنات، بفستان أنيق وجذاب باللون الأحمر، كما تميز بتفصيلة مميزة ولافتة تكشف عن جمالها.

أما من الناحية الجمالي، فاعتمدت جنات في المكياج على الألوان البنية التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح .

كما اختارت جنات، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التي تكشف جمالها.

واختارت جنات أن تضع مجموعة كبيرة من الإكسسوارات باللون الذهبي لتتناسب مع ظهورها اللافت.