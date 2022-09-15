مى عزالدين… تعود للاضواء بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

خطفت الفنانة مي عز الدين الأنظار بعد فترة غياب، وذلك خلال عدة صورا جديدة من أحدث فوتوسيشن لها، كشفتها خبيرة التجميل زينة النجار.

وشاركت الفنانة مي عز الدين متابعيها عبر حسابها الشخصي “إنستجرام”، عدة صور جديدة لها، بعد فترة ابتعاد طويلة عن السوشيال ميديا.

وظهرت مى خلال جلسة التصوير التي نشرتها بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت أسود مكشوف الاكتاف والصدر ويتميز بأنه بقصة الكب، ومزينا ببعض التطريزات، وهو ما أبرز قوامها المتناسق.

و اعتمدت الفنانة مي في الناحية الجمالية علي مكياج بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، كما ارتدت قبعة وقفازات يد باللون الأسود.

و نالت إطلالة كي هو الدين على إعجاب متابعيها، وجاءت أبرزها “والله زمان يامي وحشتينا جدا”، “إيه القمر دا”، ” قمر”، ” أشرقت الأنوار”.”ماشاء الله”، ” القمر بزيادة

و تتميز الفنانة مى عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزةتبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، تميل دائما إلى اختيار الملابس الجذابة التي تكشف عم جمالها ورشاقتها، واختيار الالوان المميزة التي تتناسب مع بشرتها الفاتحه.

وتفضل مي عز الدين اختيار ألوان الشعر البنيه، والشعر الطويل الذي يكشف عن جمالها وأناقتها، ولا تميل إلى عدم وضع الماكياج، والظهور بشكلها الطبيعي بشكل دائم.

أخر أعمال الفنانة مي عز الدين

كان أخر أعمال الفنانة مي عز الدين مسلسل “جزيرة غمام” إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة الفنان طارق لطفي، والفنانة مى، النجم فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون والفنانة وفاء عامر.

وتجسد الفنانة مي عز الدين شخصية “سندس” في المسلسل، وستشهد الشخصية الكثير من الأحداث والتطورات خلال العمل، خاصة مع محاولتها العثور على الشخص المناسب لها لتكمل معه حياتها.