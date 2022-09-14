ميرهان حسين… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​ فيديو جديد لها، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ميرهان حسين في الفيديو الذي نشرته، بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت ألواناً متعددةً، من سروال وقميص متناسقين، وتحت القميص، توب باللون الأزرق.

ومن الناحية الجمالية، تركت ميرهان شعرها منسدلاً الى الوراء، وطبقت ماكياجاً خفيفاً كي تبرز ملامح وجهها الفاتنة. كذلك أرفقت منشورها بتعليق تمت من خلاله السعادة لجميع المتابعين، حيث قالت: “ليكن يوماً جميلاً على الجميع”.

وعلى الأثر، تفاعل المتابعون مع إطلالة ميرهان كالعادة، مشيديم بجمالها وأنوثتها.