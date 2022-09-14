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الهشكة سما المصري …نزلة رقص ببدلة ضيقة جدا ومؤخرتها تمزقها وتخرج منها .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - تواصل الفنانة سما المصري إثارة الجدل عبر سلسلة الفيديوهات والصور التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، ظهرت سما المصري في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام في وصلة رقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “انتي خلبوصايه” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر ان هذه المرة الثانية التي ترقص فيها سما المصري على نفس الاغنية حيث كانت قد ظهرت في فيديو سابق وهي ترقص مرتدية جلابية وتحمل عصا بلياردو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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