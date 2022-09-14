جويل مردينيان… بإطلالة صيفية جريئة بالهواء شورت على انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان أنظار متابعيها وقامت بمشاركة صور جديد عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، وظهرت جويل مردينيان وظهرت بإطلالة جذابة وجريئة تبرز من أنوثتها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان بهوت شورت باللون الابيض، وقامت بإختيار توب كت وبقصة مكشوفة من الظهر باللون الأبيض المخطط باللون الكشميري، وقامت بإختيار حقيبة وسليبر من الجلد باللون البيج ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت جويل مردينيان، بلم خصلات شعرها الذهبية منسدلا ذيل حصان وتركه منسدل عبر وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة وارتدت قبعة من الخوص باللون البيج على شعرها، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الكشميري ، مع الماسكرا والاي لاينر والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما ابرز من جمال ملامحها.

وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات اللافتة، حيث اختارت قلادة وقرطين و الفضي باللون الذهبي ونظارة شمسية ميرور، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.