هيفاء وهبي… بإطلالة جريئة وفستان ساخن تثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، حيث نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وبدت هيفاء بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا مُجسما منقوشا بالورود، بأكمام طويلة باللون الرمادي، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، مع حقيبة تايجر مصنوعة من الجلد؛ لتتناغم مع إطلالتها، وتعكس أناقتها، وتزينت بساعة وأسورة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعم، مع تسريحة شعر أنيقة، حيث تركت خصلات شعرها الطويلة تنسدل على ظهرها وكتفيها بشكل كيرلي مرتب ولامع.

وكشفت منصة .. شاهد الان vip عن استعدادها لطرح فيلم “أشباح أوروبا” خلال الفترة القادمة بعد سلسلة من التأجيلات، وعرضه في بعض الدول سينمائيا فقط، فيما لم يتم السماح بعرضه في مصر بسبب الخلافات التي نشبت بين البطلة ومنتج العمل.

فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وتم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع “عقدة الخواجة” ثم تغير إلى “حجر الإسكندر”، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم “أشباح أوروبا.

وتعرضت هيفاء وهبي لأزمة كبيرة بفيلم “أشباح أوروبا”، وأثيرت العديد من الأزمات حول هذا الفيلم الذى جرى الانتهاء من تصويره آخر 2019، وتأجل طرحه أكثر من مرة، بعد وقوع خلافات بين هيفاء وهبى والمنتج محمد وزيرى.