نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أيتن عامر… تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت أيتن عامر الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل بأكمام مكشوفة باللون البيج الذي كشف عن أناقتها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها الأسود المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت مع الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وحققت أغنية “توتا فروتا” مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على موقع يوتيوب، بعد حوالي شهرين من طرح أغنية “خطافة الرجالة”.

وتلقت أيتن عامر دعما خاصة من شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعد انتشار خبر طلاق الأولى، ونشرت فيديو لها عبر تطبيق انستجرام، وهي تجري تيك توك على أغنية “توتا فروتا” معبرة عن حبها لها على وقوفها بجانبها ودعمها في العديد من المواقف.