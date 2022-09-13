نورهان منصور… بإطلالة جريئة تثير اعجاب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نورهان منصور، جمهورها ومحبيها، صورا من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نورهان منصور بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت فستانا جريئا مكشوف البطن دون أكمام، أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، واعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة نورهان منصور، مسلسل “نصيبي وقسمتك” في حكاية “بدلة جديدة” مع النجم شريف سلامة.

وشاركت في الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ونورهان منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.