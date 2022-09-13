فتاة جامعية… ليرفع الجلابيه فى البلكونه ومسن الجيزة … هيا اللى بتقف قدامى شبه عاريه

ابو ظبي - احمد الجزار - مقطع فيديو سجلته فتاة جامعية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وثقت فيه اتهامها لرجل مسن يقطن في العقار المواجه بلكونة منزلها، بقيامه بالإشارة إليها بإيحاءات جنسية والتحرش بها بحركات وقيامها برفع ملابسه أمامها في شرفة منزله.

واقعة تحرش بلكونة حدائق الأهرام وثقتها فتاة جامعية عبر هاتفها المحمول، حيث اعتادت الفتاة الجامعية الخروج في شرفة منزلها مثلها مثل أي شخص، إلا أنه وعلى حد قولها كانت تتعرض في كل مرة لمضايقات من جارهم المسن وإشارته لها بالإيحاءات الجنسية.

التفاصيل الكاملة لـتحرش مسن بـ فتاة جامعية في البلكونة

واقعة إتهام فتاة جامعية لجارها المسن بالتحرش بها والإشارة لها بالإيحاءات الجنسية ورفعه جلبابه أثناء وقوفه أمامها في البلكونة، بدأت بخروج الفتاة إلى شرفة منزلها، ورؤية الرجل المسن أمامها وما أن شاهدها حتى بدأ التحرش بها.

وقالت الفتاة الجامعية في بلاغها أن جارهم المسن قام بالوقوف أمامها ورفع جلبابه والإشارة لها بإيحاءات جنسية، كما أنه حاول التجرد من ملابسه وهو ما دفعها إلى نهره، وفي المرة الثانية قامت بتصويره فيديو لتوثيق التحرش بها.

بلكونة منزل

وتوجهت الفتاة إلي قسم شرطة الهرم التابع لمديرية أمن الجيزة، وقامت بتحرير محضر ضد جارها المسن، قالت فيه أنه دائم التحرش بها والإشارة لها بإيحاءات جنسية وحركات مريبة، وقامت بنهره مرة ثم قامت بتصويره مقطع فيديو أثناء التحرش بها.

وعلى الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وتبين أنه صاحب محل أدوات منزلية، ومتهم بالتحرش بـ فتاة جامعية من شرفة منزله.

وأمام فرق المباحث برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، أشار المتهم إلى أنه هو الذي يظهر خلال مقطع فيديو الفتاة، وبرر قيامه بأفعاله لأنها تخرج إلى بلكونة منزلها مرتدية الهوت شورت.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من طالبة جامعية مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام تتهم جارها المسن بالتحرش بها من شفة منزله المواجه للعقار المقيمة به، فور إخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان حقيقة الواقعة.

بلكونة

ونجحت تحريات مباحث الجيزة بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة في كشف تفاصيل الواقعة حيث تبين أن الجار العجوز ينتظر خروج جارته الشابة الى شرفة شقتها ويشير اليها بايحاءات جنسية صريحة ويحاول التجرد من ملابسه أمامها “بيرفع الجلابيه” ما دفعها لنهره عدة مرات وعندما كرر فعلته قامت بتصويره في مقطع فيديو توجهت به الى قسم شرطة الهرم و حررت محضرا بالواقعة مرفق به مقطع الفيديو.