مايا دياب… بإطلالة ساحرة تخطف القلوب مع المناظر الخلابة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام” بصور جديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت مايا دياب عبر “إنستجرام” صورها بإطلالة أنيقة جذابة أمام الشاطئ، نالت بها إعجاب متابعيها.

وظهرت مايا دياب بإطلالة صيفية جذابة، حيث كانت مرتدية قطعة علوية من القماش المطرز بالترتر، و”كاش مايوه” أو تنورة مكشوفة بألوان الصيف التى أبرزها البرتقالى.

ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها، وعلقوا على صورها وقالوا: “ملكة”، “يقبرنى جمالك”، “الأوت فيت تحفة”.

وكانت مايا دياب طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين”، على قناتها على يوتيوب، التى من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادى شرارة.