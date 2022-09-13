نيللى مقدسي… تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتاد جمهور الفنانة اللبنانية، نيللي مقدسي، على إطلالاتها الجريئة التى تبرز ملامح انوثتها بشكل ملفت والتى تعكس رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق، وهذا ما أكدته في أحدث صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت نيللي مقدسي في الصور التي نشرتها اليوم عبر حسابها، بإطلالة جريئة مرتدية بدي حمالات، وميني جيب جينز فوق الركبة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط ، وظهرت في شكل لائق وأنيق .

يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية “حنين” التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.