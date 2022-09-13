نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نوال الزغبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان بالفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة نوال الزغبى على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جرئ فى أحدث إطلالة لها.
وظهرت نوال الزغبى وهى ترتدى شورت قصير جدا مع قميص مفتوح تتحرك فيه على أغنيتها الجديدة “حفلة”، التى حققت مشاهدات كبيرة خلال الفترة الحالية.
كانت أغنية نوال الزغبى الأخيرة حققت نسب مشاهدات عالية فى أغنيتها الأخيرة “حفلة” التى تناقش كرامة وكبرياء المرأة.