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نوال الزغبي… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان بالفيديو

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت المطربة نوال الزغبى على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جرئ فى أحدث إطلالة لها.

وظهرت نوال الزغبى وهى ترتدى شورت قصير جدا مع قميص مفتوح تتحرك فيه على أغنيتها الجديدة “حفلة”، التى حققت مشاهدات كبيرة خلال الفترة الحالية.

كانت أغنية نوال الزغبى الأخيرة حققت نسب مشاهدات عالية فى أغنيتها الأخيرة “حفلة” التى تناقش كرامة وكبرياء المرأة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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