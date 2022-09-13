كفاية حرام عليك.. سما المصري تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر بدون ملابس على افخاذ رجل أفريقي ضخم ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 04:37 مساءً - في كل ظهور لها تتعمد الفنانة للاستعراضية سما المصري إثارة الجدل واغراء جمهورها،

بحركات جسدها وملابسها واستعراض مفاتن جسمها ومؤخرتها الكبيرة، فتارة تظهر بفيديو واخرى بصور واخرى بتصريحات جريئة، وفي كل مرة تتصدر الترند وتصبح حديثا للمتابعين،

ولهذا فإن الفنانة سما وغيرها من الفنانات الجزيئات اصبحن عرضة للشائعات والمبالغات،

ففي احدى الصفحات نشر عنوان عريض يتحدث محتواه عن أن سما ظهرت دون ملابس في حضن رجل ضخم، وهي شائعة وليست حقيقة لاننا قمنا بالتأكد ولم نجد أي دليل مرئي يشير إلى حقيقة الخبر.

ما يجعل سما وغيرها عرضة للشائعات والمبالاغات هن أنفسهن، فعندما ينشرن صور جريئة وخادشة، يقعن مادة دسمة بيد هذه الصفحات الصفراء التي تسعى لاثارة متابهيم.

وظهرت سما المصري، في “فيديو” جديد وهي ترتدي قميص نوم أبيض شفاف يبرز تفاصيل جسدها للجمهور، وكان تتواجد داخل غرفة نومها.

وعلقت سما المصري على “الفيديو قائلة”: “نصائح لليله الدخله للراجل وللست فقط في فيديو حصري علي قناه الحريم حصري مع سما المصري علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري اعملوا مشاركة وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واسمها ع اليوتيوب الحريم حصري مع سما المصري وانتظروا المزيد من النصائح ليلة الدخلة ياختي.

ويذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.