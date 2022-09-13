ياسمين الخطيب…تثير الجدل كعادتها بفستان شبه عاريه والجمهور ..نسيت الهوت شورت .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصيعلى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات :نسيت الشورت زى هيفاء وهبى فىفيلم دكان شحاته.

تتميز الكاتبة ياسمين الخطيب ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلالاختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.