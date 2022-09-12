سميه الخشاب… تشعل السوشيال مديا بوصلة رقص جديده وإطلالة مثيرة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تصدرت الفنانة سمية الخشاب التريند خلال الساعات الماضية بصورة جديدة، نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث ظهرت فيها بلوك مميز ومختلف.

وطلت سمية الخشاب خلال الصورة بإطلالة مميزة، وخطفت الأنظار بلون عينها الأزرق، وشعرها الأسود الداكن المنسدل على كتفيها، كما استخدمت بعض المكياج البارز، الذي وساهم في إبراز جمال وجهها.

وتعاقدت الفنانة سميه الخشاب على عمل فني جديد بعنوان ” أرواح خفية”، وتدور أحداثه في إطار ساسبينس رومانسي، وهو من بطولة نضال الشافعي، منذر ريحانة، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام نشأت، وجاري تصويره في الوقت الحالي على أن يعرض على أحد القنوات الفضائية.

يذكر أن آخر أعمال النجمة سمية الخشاب كان مسلسل “موسى” ،الذى عرض فى السباق الرمضانى 2020، مع محمد رمضان، سيد رجب، تارا عماد، هبة مجدى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.