نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عمر كمال … وقرار جرىء بعد أزمته العاطفية .. شاهد الان ماذا فعل على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - عاد المغني عمر كمال للتعاون مع الراقصات في فيديو كليب أغانيه مرة أخرى بعدما صرح من قبل أنه لن يكرر هذه التجربة بعد انتقادات من جمهوره.

طرح عمر كمال منذ أيام أغنيته الجديدة “خلينا سهرانين”، مع الراقصة إليسار التي نشرت صورة من كواليس تصوير الفيديو كليب عبر انستجرام، وعبرت عن سعادتها بالعمل معه.

اقتربت أغنية عمر كمال من تحقيق مليون مشاهدة بعد حوالي 4 أيام من طرحها على قناته عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

عاد عمر كمال للظهور برفقة الراقصات مرة أخرى بعد تصريحاته السابقة بأنه لن يكرر هذه التجربة، والتراجع عن مشاركة “لورديانا” بعد أغنية انتي معلمة.

وقال عمر كمال في تصريحاته، إن الجمهور لم يتوافق مع غنائه برفقة الراقصات رغم أنه كان يسير على خطى مطربين كبار، موضحا:”كل شخص حر في عمله والله يحاسبنا في النهاية”.

وأكد عمر كمال على أنه اتخذ هذا القرار حتى لا ينزعج منه الجمهور، بعدما حدث مع لورديانا وجوهرة وغيرها من قبل، وهو ما أغضب الراقصة دينا وأعلنت أنها لن تتعامل معه مستقبلا بسبب آرائه.

ولكن بعد أزمته العاطفية الأخيرة يبدو أن عمر كمال تراجع عن قراره، وظهرت معه إليسار في كليب “خلينا سهرانين”، بعد فسخ خطبته على شخصية رفض الإفصاح عن اسمها.

ارتبط اسم عمر كمال مؤخرا بوجود علاقة عاطفية بينه وبين ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ولكنه لم يؤكد المعلومة أو ينفيها.

وتطرق عمر كمال خلال لقائه مع برنامج “تفاعلكم” للحديث عن حياته العاطفية مشيرا إلى أنه كان في علاقة خطوبة ولكن لم تتوج بالزواج لافتا إلى أنه لم يكشف عن هويتها حتى لا يلتصق اسمه بها بعد الانفصال، مضيفا ” مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها”.

في أول تعليق لها على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال ؛ ردت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على هذا الأخبار.

ونشرت ندى الكامل عبر خاصية ستورى انستجرام صورة لها وعلقت :” أنا غير مرتبطة حاليا ؛ فانا عزباء ولا أنوي الزواج اوالارتباط خلال الفترة المقبلة “.

كما قامت ندى الكامل بنشر صورة اخري كتبت عليها وانا ببص علي اللي بحبه .. حيث قامت بالرقص علي أغنية انت الحظ للنجم عمرو دياب “.