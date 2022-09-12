داليا مصطفي… تبهر المتابعين في احدث ظهور لها .. شاهد الان

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها وجمهورها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت داليا في الصورة من أمام البحر مرتدية مايوه باللون الفوشيا، وحازت الإطلالة على الكثير من الإعجاب.

شاركت داليا مصطفى في مسلسل الحرير المخملي وتدور أحداثه حول تعمل الصحفية زينة في قسم الحوادث والتحقيقات وتسعى للحصول على الماجستير وهي بعمر 21 عامًا، وهي ابنة رجل ثري يمتلك العديد من الأراضى الزراعية، وتمر السنوات فتصبح زينة المرأة المتمرّدة لما تمتلكه من عزيمة وإصرار وثقة بالنفس.

أبطال مسلسل الحرير المخملي

مسلسل الحرير المخملي بطولة مصطفى فهمي، أحمد وفيق، داليا مصطفى، هالة فاخر، دنيا عبد العزيز، سامي مغاوري، ولاء الشريف، محمد مغربي، هالة مرزوق، أحمد جمال سعيد، كيرا الصباح، إسلام جمال، يسرا المسعودي، محمد درويش، محمد علي رزق، مها أبو عوف، وآخرون.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة” بطولة الفنانة بشرى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ومن إخراج شيرين عادل، حيث حققت الحكاية نجاحًا وتداول رواد السوشيال ميديا القصة التي آثارها المسلسل، والذى تدور أحداثه حول كفاح الأزواج وتربية البناء رغم قلة الموارد المادية، بالإضافة إلى صعوبات وضغوطات الحياة والأهل في هذا الشأن.

وتناولت حكاية “مش مبسوطة” أيضًا معاناة الأب في العمل بوظيفتين في حتى تعيش أسرته في وضع مستور الحال، فضلا عن أن الحكاية كشفت أن الإنسان المصرى لديه قوة إرادة في حماية اسرته وأبناءه من مخاطر الحياة وأزماتها.

معلومات عن داليا مصطفى

داليا مصطفى عملت كفتاة إعلانات في بدايتها، ثم بدأت تاخذ الأدوار الصغيرة في الأعمال التلفزيونية وذلك بعام 1996 حتى 2000، حين أسند إليها دور في فيلم شورت وفانلة وكاب، وأثناء مشاركاتها الصغيرة في الأعمال الفنية كانت تدرس في «المعهد العالي للفنون المسرحية» إلى أن تخرجت منه بعد ذلك، وكانت بداية شهرتها في مسلسل أولاد الأكابر عام 2003 مع الفنان حسين فهمي.