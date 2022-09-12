شاهد .. فضيحة إنجي خوري في بث مباشر +18 – بتنافس سما المصري

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 12 سبتمبر 2022 04:37 مساءً -من الواضح أن الممثلة السورية إنجي خوري تنافس الفنانة سما المصري في عرض فيديوهات مثيرة للجدل، من أجل احتلال التريند..

تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت انجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن تلك العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.