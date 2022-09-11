شاهد .. شمس الكويتية استعرضت مفاتنها بإطلالة ساخنة بالمايوه بدون خجل وتثير الجدل من جديد

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 08:41 مساءً - تحظى صور الفنانة شمس الكويتية، بمتابعة وتفاعل كبيرين من جمهورها على مواقع التواصل، لما تتسم به من جرأة وإثارة، حيث تحرص الفنانة شمس الكويتية مشاركة صورها التي توثق لقطات من حياتها الخاصة، مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في الصور بإطلالة صيفية جريئة فوق يخت عملاق، حيث ارتدت هوت شورت لافتا للنظر، وقميصا بأكمام قصيرة، وانتعلت حذاء رياضيا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

وجذبت النجمة شمس الأنظار، وأثارت ضجة بين متابعيها، بعد نشرها صورا جديدة عبر صفحتها على تطبيق "إنستجرام" والتي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لندن.

وأطلت الفنانة الكويتية بمايوه باللون الأخضر، ونسقت معه كاش مايوه باللون الأصفر، وكشف المايوه عن ظهرها وكتفيها، وأظهرت صور شمس وشم "تاتو" على ظهرها على شكل فراشة كبيرة.